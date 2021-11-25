В отношении бывшего директора «Тамбова» возбуждено уголовное дело о мошенничестве

Бывший спортивный директор футбольного клуба «Тамбов» Павел Худяков задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере. Об этом рассказал руководитель пресс-службы УМВД по Тамбовской области Алексей Жданов.
«Оперативные сотрудники задержали в Московском регионе бывшего спортивного директора футбольного клуба «Тамбов», он подозревается в мошенничестве. Следственной частью следственного управления УМВД Тамбовской области возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере»). Гражданин доставлен в Тамбов, решается вопрос об избрании ему меры пресечения», — приводит слова Жданова ТАСС.
Павел Худяков с 2013 года занимал пост спортивного директора клуба «Тамбов». Именно при нём клуб дебютировал в Российской Премьер-Лиге.
Напомним, руководители и должностные лица бывшего футбольного клуба подозреваются в хищении субсидий, которые выделялись со стороны Тамбовской области в течение нескольких лет. По данным следствия, город выделял на «Тамбов» около миллиарда в год, которые присваивались руководителями клуба через различные противоправные схемы.
Ранее стало известно, что правоохранительные органы проводят обыски по уголовному делу о мошенничестве у экс-руководителей футбольного клуба «Тамбов». Обыски проходят в домах бывшего спортивного директора Павла Худякова, бывшего генерального директора Ольги Коноваловой и ещё нескольких сотрудников клуба.
- 25 ноября 2021
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