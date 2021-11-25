Тен Хаг – о победе «Аякса»: было непросто, особенно против «Бешикташа» с его болельщиками

Главный тренер «Аякса» Эрик тен Хаг прокомментировал результат выездного матча пятого тура группового этапа Лиги чемпионов с «Бешикташем». Встреча завершилась победой гостей со счётом 2:1.



«Мне понравился наш камбэк. Мы проигрывали к перерыву, но показали отличный настрой на второй тайм. Сделать это было непросто, особенно против «Бешикташа» с его болельщиками. Но мы смогли перевернуть игру, и это здорово. Это вселяет в нас уверенность», – цитирует тен Хага пресс-служба УЕФА.



После пяти игр «Аякс» возглавляет турнирную таблицу группы C, имея в своём активе 15 очков. Турецкий «Бешикташ» не набрал ни одного очка и замыкает квартет, в который также входят дортмундская «Боруссия» (6) и «Спортинг» (6).

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