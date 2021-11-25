В РФС прокомментировали задержание бывшего спортивного директора «Тамбова»

В Российском футбольном союзе отреагировали на задержание бывшего спортивного директора «Тамбова» Павла Худякова.



«РФС поддерживает любые законные шаги, связанные с расследованием незаконной деятельности в футболе. Нам известно о задержании экс-руководителей футбольного клуба «Тамбов» и мы активно взаимодействуем в предусмотренных законодательством рамках с правоохранительными органами и предоставляем следствию всю имеющуюся информацию», — сообщили корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову в службе коммуникаций РФС.



Ранее стало известно, что правоохранительными органами в московском регионе задержан один из владельцев и бывший спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков. В настоящее время указанный фигурант ряда уголовных дел, связанных с хищением денежных средств должностными лицами клуба, доставлен в органы следствия для проведения соответствующих следственных действий.