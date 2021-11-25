Александр Зинченко опубликовал пост о победе над «ПСЖ» и показал фото с Лионелем Месси

Полузащитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко прокомментировал победу команды в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Пари Сен-Жермен» (2:1). Украинец опубликовал фото с форвардом французского клуба Лионелем Месси.

«Отличная реакция и результат для команды. Молодцы, ребята», — написал Зинченко.

Пост доступен в «инстаграме» Александра Зинченко.

На 50-й минуте Килиан Мбаппе замкнул прострел Лионеля Месси, выведя гостей вперёд. На 63-й минуте Рахим Стерлинг замкнул передачу Кайла Уокера и сравнял счёт в матче — 1:1. На 76-й минуте Габриэл Жезус установил итоговый счёт – 2:1. «Манчестер Сити» и «ПСЖ» гарантировали себе места в плей-офф Лиги чемпионов.

Зинченко сыграл в двух матчах английской Премьер-лиги нынешнего сезона. В турнирной таблице команда Хосепа Гвардиолы занимает второе место.

Видеообзор матча «Манчестер Сити» — «Эвертон»:

Смотри английскую Премьер-лигу, Ла Лигу, Кубок Италии и другой футбол эксклюзивно в Okko.