Александр Зинченко опубликовал пост о победе над «ПСЖ» и показал фото с Лионелем Месси

Полузащитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко прокомментировал победу команды в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Пари Сен-Жермен» (2:1). Украинец опубликовал фото с форвардом французского клуба Лионелем Месси.
«Отличная реакция и результат для команды. Молодцы, ребята», — написал Зинченко.
Пост доступен в «инстаграме» Александра Зинченко.
На 50-й минуте Килиан Мбаппе замкнул прострел Лионеля Месси, выведя гостей вперёд. На 63-й минуте Рахим Стерлинг замкнул передачу Кайла Уокера и сравнял счёт в матче — 1:1. На 76-й минуте Габриэл Жезус установил итоговый счёт – 2:1. «Манчестер Сити» и «ПСЖ» гарантировали себе места в плей-офф Лиги чемпионов.
Зинченко сыграл в двух матчах английской Премьер-лиги нынешнего сезона. В турнирной таблице команда Хосепа Гвардиолы занимает второе место.
Видеообзор матча «Манчестер Сити» — «Эвертон»:
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