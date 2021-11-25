Ренату Саншеш считает, что готов к переходу в топ-клуб

Полузащитник «Лилля» Ренату Саншеш ответил на вопрос об интересе со стороны топ-клубов.

«Я общался со своим агентом. Я знаю, какие клубы сейчас мной действительно интересуются, но пока не могу об этом публично говорить. Я точно знаю, что готов к этому вызову. Если поступят предложения, я подумаю, какое из них будет лучшим вариантом для меня», — приводит слова Саншеша Football.London со ссылкой на L’Equipe.

Ранее сообщалось об интересе к полузащитнику со стороны «Арсенала», «Барселоны», «Ливерпуля» и «Манчестер Юнайтед». «Лилль» готов отпустить Саншеша и ждёт конкретных предложений от топ-клубов.

В нынешнем сезоне португалец провёл за «Лилль» 9 матчей, в которых ему удалось отметиться одной результативной передачей. Transfermarkt оценивает 24-летнего футболиста в € 30 млн.