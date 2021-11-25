РПЛ заключила партнёрство с платформой фэнтези-футбола для выпуска цифровых карт игроков

Российская Премьер-Лига и платформа фэнтези-футбола Sorare объявили о заключении партнёрства, которое будет выражаться в выпуске NFT-активов (невзаимозаменяемых токенов) всех игроков чемпионата России. Таким образом, все клубы РПЛ выпустят цифровые карточки своих игроков.
Появление новой категории лицензируемых товаров создаст дополнительный источник дохода для лиги, сообщили «Чемпионату» в пресс-службе Sorare.
Это партнерство – существенный шаг в развитии Российской Премьер-Лиги. Впервые в своей истории РПЛ выступает на рынке NFT, что говорит об интересе к быстрорастущему сегменту NFT-активов со стороны спортивной индустрии. Карточки Sorare представляют собой NFT-активы: каждая карточка уникальна, является дефицитом, а право собственности может быть открыто подтверждено блокчейном.
«Мы рассматриваем все возможности, которые выведут Российскую Премьер-Лигу на новый уровень, стремимся стать более прогрессивными и инновационными. Sorare предоставляет доступ к своей игровой платформе, что, несомненно, сблизит болельщиков и их любимых футболистов, ближе познакомит международную аудиторию с командами РПЛ. С точки зрения бизнеса, мы видим хороший потенциал в NFT как в новой лицензионной категории; Российская Премьер-Лига рада быть одной из первых международных футбольных лиг, воспользовавшихся такой возможностью», — сказал президент РПЛ Ашот Хачатурянц.
Платформа Sorare популярна среди болельщиков: пользователи из России занимают второе место по количеству времени, которое они проводят на платформе, что в среднем составляет 1 час 27 минут в день. Общий оборот карточек Sorare в России с января 2021 года составляет 7 млн долларов США, ежемесячный прирост составляет 23%. Всего Sorare насчитывает 35 тысяч пользователей из России.
Благодаря уникальному предложению Sorare, российские болельщики, коллекционеры и игроки фэнтези-футбола смогут свободно играть и торговать цифровыми изображениями (карточками) игроков всех 16 клубов РПЛ. Миссия Sorare – создать «игру внутри игры» и предоставить болельщикам платформу для погружения в свое увлечение футболом и обмена впечатлениями.
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