Ван дер Варт: Роналду борется, а Месси иногда ходит пешком по полю. Ему не стыдно?
Поделиться
Бывший нападающий сборной Нидерландов Рафаэль ван дер Варт раскритиковал форварда «ПСЖ» Лионеля Месси.
«Меня огорчает Лионель Месси. Это вопрос воли. Либо ты хочешь играть в футбол, либо нет. Месси востребован. Если он не забивает или не делает ассист, значит, он провёл плохой матч.
Криштиану Роналду, например, – пусть это и два разных игрока по своему типу – борется и всегда хочет вывести свою команду на новый уровень. Месси временами ходит по полю, и я думаю: «Тебе не стыдно?»
Я расстраиваюсь из-за Месси. Это позор, потому что такой игрок никогда не родится снова. Подобное началось ещё при Кумане. Это был отказ от тренировок, это неправильно для такого игрока, как Месси», – цитирует Ван дер Варта Mundo Deportivo.
Комментарии
- 25 ноября 2021
-
13:03
-
13:00
-
12:59
-
12:41
-
12:26
-
12:11
-
12:08
-
11:51
-
11:51
-
11:34
-
11:32
-
11:17
-
10:56
-
10:55
-
10:46
-
10:35
-
10:24
-
10:10
-
09:59
-
09:50
-
09:33
-
09:29
-
09:26
-
09:00
-
08:38
-
08:30
-
08:20
-
05:00
-
04:09
-
03:18
-
02:58
-
02:38
-
02:23
-
02:01
-
01:45
Партнерский контент