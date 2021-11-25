Дмитрий Комбаров: в Европе «Спартак» выглядит лучше, чем «Зенит»

Бывший защитник «Спартака» Дмитрий Комбаров прокомментировал победу команды над «Наполи» (2:1) в пятом туре группового этапа Лиги Европы.
«Первый тайм хороший: местами контролировали мяч и доходили до чужой штрафной. А когда была концовка тайма, поймал себя на мысли, что нельзя получать гол в раздевалку. И если это не произойдёт, то шанс победить трехкратно возрастёт. Так и случилось.
Отставку тренера я не хочу обсуждать, потому что это внутренние дела клуба. В чемпионате «Спартак» не показывает результат, но в Европе всё наоборот. Тут можно разделиться на два лагеря. Решение за руководством.
«Зенит» набирает свои очки в чемпионате. У них сильнейший состав для РПЛ. Они по объективным причинам покупают дорогих футболистов. Посмотрите, иногда они играют вполсилы, побеждая команды из внутреннего чемпионата.
Что касается матчей в Европе, то с кем бы ты там ни играл — это совсем другие скорости, другая подготовка. Уровень сопротивления другой. Наверное, поэтому они еле-еле играют с «Мальмё». Они не успевают перестроиться.
«Спартак» в Европе выглядит лучше, чем «Зенит». «Спартак» много забивает, но, к сожалению, и много пропускает. Пример — домашний матч с «Лестером». Но где-где, а в Лиге Европы видно, как «Спартак» рубится и показывает характер. Друг за друга до конца. И Соболь вон прессинговал в конце матча, на раздутых ногах побежал обратно… И это ключевой фактор побед — побежал, сделал это усилие. Отсюда и позитивный результат», — цитирует Комбарова «Спорт-экспресс».
- 25 ноября 2021
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