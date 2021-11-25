«Локомотив» — «Лацио»: где и во сколько смотреть прямую трансляцию матча Лиги Европы

Сегодня, 25 ноября, «Локомотив» примет на своём поле «Лацио» в матче 5-го тура группового этапа Лиги Европы УЕФА сезона-2021/2022. Встреча пройдёт на стадионе «РЖД Арена» в Москве (Россия). Стартовый свисток арбитра прозвучит в 20:45 мск.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Локомотив» — «Лацио». В прямом эфире игру покажет «Матч ТВ».
Матч обслужит судейская бригада из Португалии. В роли главного арбитра выступит Артур Диаш. Помогать ему будут ассистенты Руй Тавариш и Паулу Соариш. Резервный арбитр — Уго Миге. За VAR будут отвечать Франсуа Летексье и его ассистент Амори Делерю.
Напомним, после четырёх туров «Локомотив» занимает последнее, четвёртое место в турнирной таблице своей группы, набрав всего два очка. Лидер квартета – «Галатасарай» (9). На втором месте располагается «Лацио» (5). Третью строчку занимает «Марсель» (4).
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