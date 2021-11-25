Источник: Алексей Миранчук получил три предложения. Одно из них – от «Зенита»

Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук имеет три варианта для продолжения карьеры, информирует журналист Даниэле Лонго в «Твиттере».

Согласно сведениям источника, на руках у Миранчука есть три предложения – от «Зенита», «Дженоа» и «Торино». Вместо Алексея «Аталанта» намерена купить Жереми Бога из «Сассуоло».

Ранее сообщалось, что зимой Алексей Миранчук покинет «Аталанту». Российский футболист хочет уйти, так как ему нужна регулярная игровая практика. СМИ писали об интересе к хавбеку со стороны «Торино», «Сассуоло» и «Сампдории».

Напомним, Миранчук подписал контракт с «Аталантой» в сентябре 2020 года. Соглашение россиянина с клубом рассчитано до 30 июня 2024 года. За 39 матчей в составе «Аталанты» российский полузащитник забил семь голов и отдал три результативные передачи.