Юрген Клопп вступил в перепалку с журналистом из-за слов о Кубке африканских наций

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп вступил в перепалку с журналистом после матча Лиги чемпионов с «Порту» (2:0). Репортёр был недоволен словами немецкого специалиста о Кубке африканских наций, сообщает Goal.

Журналист: «Здравствуйте, Юрген. На прошлой пресс-конференции вы назвали Кубок африканских наций маленьким турниром. Думаю, это обидно для игроков, для болельщиков, для простых людей. Мне кажется, вам нужно извиниться перед целым континентом».

Клопп: «Стоп, стоп, стоп. Я не это имел в виду. Если честно, не понимаю, почему вы так решили. Бросьте, я не имел это в виду. У меня и близко не было идеи называть Кубок африканских наций маленьким турниром или называть Африку маленьким континентом. Если вы посмотрите всю пресс-конференцию, то поймёте всё правильно, если захотите. Я просто имел в виду, что до марта теперь не будет никаких пауз, и сказал: «В январе будет небольшой турнир». Я не называл этот турнир маленьким. Просто сказал, что будет такой турнир, это ирония. Это всё равно турнир, большой турнир. Из-за него мы теряем наших лучших игроков».

Журналист: «О Европе вы бы так не сказали. Вы бы не говорили: «Маленький турнир в Европе».

Клопп: «Английский — не мой родной язык, но если хотите понимать меня неправильно, то всегда можете это делать. Я знаю, что никогда бы так не подумал. Я не понимаю, почему у вас такие мысли. Но это не нормально. Я бы так не сказал».

Видеообзоор матча «Ливерпуль» — «Арсенал»:

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