Юрген Клопп вступил в перепалку с журналистом из-за слов о Кубке африканских наций

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп вступил в перепалку с журналистом после матча Лиги чемпионов с «Порту» (2:0). Репортёр был недоволен словами немецкого специалиста о Кубке африканских наций, сообщает Goal.
Журналист: «Здравствуйте, Юрген. На прошлой пресс-конференции вы назвали Кубок африканских наций маленьким турниром. Думаю, это обидно для игроков, для болельщиков, для простых людей. Мне кажется, вам нужно извиниться перед целым континентом».
Клопп: «Стоп, стоп, стоп. Я не это имел в виду. Если честно, не понимаю, почему вы так решили. Бросьте, я не имел это в виду. У меня и близко не было идеи называть Кубок африканских наций маленьким турниром или называть Африку маленьким континентом. Если вы посмотрите всю пресс-конференцию, то поймёте всё правильно, если захотите. Я просто имел в виду, что до марта теперь не будет никаких пауз, и сказал: «В январе будет небольшой турнир». Я не называл этот турнир маленьким. Просто сказал, что будет такой турнир, это ирония. Это всё равно турнир, большой турнир. Из-за него мы теряем наших лучших игроков».
Журналист: «О Европе вы бы так не сказали. Вы бы не говорили: «Маленький турнир в Европе».
Клопп: «Английский — не мой родной язык, но если хотите понимать меня неправильно, то всегда можете это делать. Я знаю, что никогда бы так не подумал. Я не понимаю, почему у вас такие мысли. Но это не нормально. Я бы так не сказал».
Видеообзоор матча «Ливерпуль» — «Арсенал»:
Смотри английскую Премьер-лигу, Ла Лигу, Кубок Италии и другой футбол эксклюзивно в Okko.
- 25 ноября 2021
-
14:36
-
14:29
-
14:16
-
14:14
-
14:06
-
14:00
-
13:53
-
13:45
-
13:41
-
13:38
-
13:03
-
13:00
-
12:59
-
12:41
-
12:26
-
12:11
-
12:08
-
11:51
-
11:51
-
11:34
-
11:32
-
11:17
-
10:56
-
10:55
-
10:46
-
10:35
-
10:24
-
10:10
-
09:59
-
09:50
-
09:33
-
09:29
-
09:26
-
09:00
-
08:38