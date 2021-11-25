В среду, 24 ноября, состоялось заседание Экспертно-судейской комиссии при президенте РФС. ЭСК признала ошибочным удаление защитника «Локомотива» Мурило в матче с «Ахматом».
«Решение ЭСК мотивировано тем, что, если по мнению арбитра в данном игровом эпизоде со стороны игрока обороняющейся команды «Локомотив» Мурило совершается нарушение Правил игры, выраженное в задержке соперника рукой, то это нарушение является срывом перспективной атаки, а не лишением соперника явной возможности забить гол, так как мяч направлен в сторону углового флага, а не к воротам, и у атакующего игрока команды «Ахмат» мяч не находится под контролем. VAR обязан вмешаться и предложить судье видеопросмотр, поскольку обладает подтверждением того, что соблюдены не все обязательные критерии, связанные с лишением соперника явной возможности забить гол», — сообщает пресс-служба РФС.
- 25 ноября 2021
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