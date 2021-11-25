«Локомотив» — «Лацио»: онлайн-трансляция матча Лиги Европы начнётся в 20:45

Сегодня, 25 ноября, в матче 5-го тура группового этапа Лиги Европы сезона-2021/2022 «Локомотив» встретится с римским «Лацио». Игра пройдёт на стадионе «РЖД Арена» в Москве (Россия). Начало матча — в 20:45 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Локомотив» — «Лацио». В прямом эфире игру покажет «Матч ТВ».

Встречу обслужит португальская бригада арбитров, которую возглавит Артур Диаш. В роли ассистентов выступят Руй Тавареш и Паулу Соареш. Резервный арбитр — Угу Мигель. За VAR будут отвечать Франсуа Летексье и его ассистент Амори Делерю.

Напомним, после четырёх туров «Локомотив» занимает последнее, четвёртое место в турнирной таблице своей группы. На счету железнодорожников всего два очка. На первом месте – «Галатасарай» (9). На второй строчке располагается «Лацио» (5). Третий — «Марсель» (4).