Акинфеев объяснил, почему он спел песню о российском футболе в образе Боба Марли

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев рассказал, зачем он спел песню о российском футболе в образе Боба Марли.



«Запел», как написали все, это громко сказано. Но я и правда исполнил песню, которую написал мой друг Сергей Евгеньевич Жуков. Только он мог уговорить меня на такую авантюру — не только спеть, но и сняться в сериале. Сериал называется «Евгенич» и выйдет в декабре на телеканале «Пятница». Получилось очень смешно», — цитирует Акинфеева спортивный журналист Нобель Арустамян в своём «телеграме».



Акинфеев является воспитанником московского ЦСКА и всю профессиональную карьеру выступает за армейцев. После чемпионата мира 2018 года он ушёл из сборной России. 21 ноября Акинфеев провёл 800-й матч в карьере и 500-й — в РПЛ. Правда, победить ЦСКА не удалось — москвичи сыграли вничью с «Химками». Встреча закончилась со счётом 0:0.

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