«Локомотив» — «Лацио»: игру в прямом эфире можно будет посмотреть на телеканале «Матч ТВ»

В матче 5-го тура группового этапа Лиги Европы УЕФА московский «Локомотив» встретится с римским «Лацио». Игра пройдёт сегодня, 25 ноября, на стадионе «РЖД Арена» в Москве (Россия). Стартовый свисток — в 20:45 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Локомотив» — «Лацио». В прямом эфире игру можно будет посмотреть на «Матч ТВ».

Встречу обслужит бригада арбитров из Португалии во главе с Артуро Диашем. Помогать ему будут ассистенты Руй Тавареш и Паулу Соареш. В роли резервного рефери выступит Угу Мигель. За VAR будут отвечать Франсуа Летексье и его помощник Амори Делерю.

Напомним, на данный момент «Локомотив» занимает последнее, четвёртое место в турнирной таблице своей группы. На счету железнодорожников всего два очка в четырёх матчах. На первом месте идёт турецкий «Галатасарай» (9). Второе место у «Лацио» (5). Третье — у «Марселя» (4).