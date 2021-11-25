Гаврилов: поражение «Наполи» не по игре. Чемпионат Италии для них важнее, чем Лига Европы

Бывший футболист «Спартака» и сборной СССР Юрий Гаврилов поделился мнением о результате матча пятого тура группового этапа Лиги Европы, с котором красно-белые переиграли «Наполи» (2:1).

«Откровенно говоря, поражение «Наполи» не по игре. Первый мяч я вообще не беру в расчёт, повезло, что пенальти поставили. Я бы такой пенальти не дал. Второй гол более логичный: продолжение атаки, верховая передача, сложный мяч для вратаря. Ну и погода помогла. Итальянцы у нас перемёрзли.

Вчера «Наполи» вышел не в очень хорошем составе. Сейчас они играют в ЛЕ, там есть команды сильнее. А у них 28 числа очередной тур чемпионата Италии, в котором они встречаются с «Лацио». У «Наполи» будет на день больше для подготовки, а сейчас команда лидирует в чемпионате. В этом году они постараются сделать всё возможное, чтобы выиграть. Чемпионат Италии им важнее, чем Лига Европы. «Наполи» недооценил «Спартак». Отыграть два мяча за один тайм очень сложно.

Когда закончился первый тайм, я думал, что «Спартак» всё равно проиграет — 2:3. Команде повезло: в двух-трёх моментах первого тайма удары приходились во вратаря. Сейчас говорят о мастерстве Селихова — да никакого мастерства там нет. Просто на удачу. Вратарь падает, рука остаётся на весу, ты уже ничего не можешь сделать, рука висит в воздухе, а мяч попадает туда. Просто счастье, что «Наполи» не забил чуть раньше», — сказал Гаврилов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.