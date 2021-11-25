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Гаврилов: «Лацио» на две головы выше «Локомотива». Будут играть в полную силу и победят

Гаврилов: «Лацио» на две головы выше «Локомотива». Будут играть в полную силу и победят
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Бывший футболист «Спартака» и сборной СССР Юрий Гаврилов поделился ожиданиями от матча пятого тура группового этапа Лиги Европы, в котором «Локомотив» примет на своём поле «Лацио».

«Лацио» на голову, может, на две выше «Локомотива». На соперника ничего не давит, будут играть в полную силу и выиграют. У «Локо» же нет мастерства, они и так закончат на последнем месте. Конечно, будут пытаться, надежда умирает последней. Как только начнут проигрывать, терять нечего, начнут раскрываться. А команда, которая выше классом, их и накажет. Один раз так точно, может, и два. Никаких иллюзий не питаю», — сказал Гаврилов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Арина Лаврова.

Сегодня, 25 ноября, «Локомотив» примет на своём поле «Лацио» в матче 5-го тура группового этапа Лиги Европы УЕФА сезона-2021/2022. Встреча пройдёт на стадионе «РЖД Арена» в Москве (Россия). Стартовый свисток арбитра прозвучит в 20:45 мск.

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