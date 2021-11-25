Ромелу Лукаку деактивировал аккаунт в «Твиттере»

Нападающий лондонского «Челси» Ромелу Лукаку деактивировал свой аккаунт в «Твиттере». Бельгийский форвард не выходил на поле с матча 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Мальмё» (4:0), который состоялся 20 октября. Лукаку в той игре получил травму лодыжки.

В нынешнем розыгрыше английской Премьер-лиги Ромелу провёл 7 матчей и забил 3 гола.



В августе 2021 года Лукаку перешёл в «Челси» из «Интера». Ранее бельгиец выступал за лондонский клуб с 2011 года. Однако Лукаку не сумел пробиться в основной состав, поэтому играл в аренде за «Вест Бромвич Альбион» и «Эвертон», а в 2014 году стал игроком «ирисок» на постоянной основе.

Видео гола Лукаку в матче с «Астон Виллой»

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