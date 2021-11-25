Орлов: судья матча «Мальмё» — «Зенит» сделал всё, как надо было. Оба пенальти справедливы

Комментатор Геннадий Орлов прокомментировал результат матча пятого тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором «Зенит» сыграл вничью с «Мальмё» (1:1).



«В матче в Швеции «Зенит» мало атаковал. Команду спасли пенальти. Хотя оба были назначены справедливо, и никто с этим не спорит. Формально арбитр должен был назначить пенальти за удар защитника локтем в шею Дзюбы. В футболе это всяко оценивается как нарушение, а если нарушение было в штрафной площадке, то это пенальти.



Первый пенальти Дзюба не забил, потому что плохо пробил. Он бил со всей силы. Артём уже не забивал раньше. Зачем он брал? Обычно в футбольных командах есть такой принцип: тебе дают бить, ты в какой-то момент не забил, и после этого бьёт другой. Это чистая психология. Но здесь Дзюба решил, что он должен забить, он на подъёме, до этого забивал в чемпионате России. Взял инициативу на себя, но не справился.



Но второй пенальти Дзюба сам заработал. Этот скандальный пенальти, о котором много пишут. У шведов вообще расстройство из-за этого, и они остались недовольны работой арбитра. Кстати, судья был из Латвии. Но он судил по правилам ФИФА, к нему претензий нет. Он сделал всё, как и надо было делать.



Затем пробивал Ракицкий, сменивший Дзюбу на 11-метровой отметке. Он забил, и это спасло команду. Счёт — 1:1. «Зенит» за тур до окончания группового этапа обеспечил себе проход в евровесну», — сказал Орлов в эфире «Эха Москвы в Петербурге».