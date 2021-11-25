«Динамо» выпустило креативный ролик про «чёрную пятницу». В главной роли — Сандро Шварц

Пресс-служба московского «Динамо» на своём YouTube-канале выпустила креативный ролик про так называемую «чёрную пятницу» — день, а иногда и целый период скидок на разного рода товары.

Ролик стилизован под старые «магазины на диване», которые транслировались по телевидению. Видео имеет соответствующее название «Магазин на Динамо». В главной роли – Сандро Шварц, который предстаёт в невиданном доселе образе.

Отметим, помимо Сандро Шварца в этом ролике снялись: молодые игроки «Динамо» Александр Кутицкий и Владислав Галкин, игрок дубля московской команды Денис Осокин, вратарь молодёжной команды «Динамо» Никита Павлов, ведущая клубного телевидения Полина Лысенко, а также несколько болельщиков команды.