Орлов: «Спартаку» надо оставить Виторию, дайте поработать этому тренеру

Известный комментатор Геннадий Орлов поделился мнением о победе московского «Спартака» в матче 5-го тура группового этапа Лиги Европы с «Наполи» (2:1).

«Спартаковцы — молодцы, обыграли лидера итальянского футбола. Всё-таки в «Спартаке» есть футболисты. И мне нравится, как ведёт себя их тренер. Вчера после матча он шёл навстречу Спаллетти, а тот поднял руки — мол, не хочу пожимать руку тренеру, который меня обыграл. Конечно, у Спаллетти могут быть претензии к судьям и прочее. Но вопрос в другом. Руй Витория похож на Пласидо Доминго — такой спокойный, уверенный. Думаю, «Спартаку» надо оставить его, потому что он доказал свой уровень, два раза «Наполи» обыграл. Он с титулами, работал и раньше. Поэтому «Спартаку» надо остановиться с поисками тренера, пора заканчивать с чехардой. Дайте поработать этому тренеру.



«Спартак», особенно в первом тайме, замечательно сыграл. Второй тайм на оглоблях доезжал, потому футболисты устали. Но Витория же совсем недавно тренирует команду. Надо притереться, посмотреть, что, как, к чему. Но «Спартак» — молодцы. Это очень важно, когда российская команда побеждает. Есть рейтинг клубов, выстраивается линейка в УЕФА, с какой стадии мы будем играть в Лиге чемпионов, Лиге Европы. Может получиться, что мы вообще улетим, и чемпион России не будет сразу выходить в Лигу чемпионов», — сказал Орлов в эфире радиостанции «Эхо Москвы в Петербурге».

Напомним, ранее Орлов заявлял, что «Витория развалил всё в «Спартаке» и клуб должен с ним попрощаться».