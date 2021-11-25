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Якин отправил сборной Северной Ирландии более 9 кг швейцарского шоколада

Якин отправил сборной Северной Ирландии более 9 кг швейцарского шоколада
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Главный тренер сборной Швейцарии Мурат Якин поблагодарил игроков и тренеров сборной Северной Ирландии. В заключительном туре квалификации ЧМ-2022 Северная Ирландия сыграла вничью с Италией (0:0). Осечка итальянцев позволила швейцарцам занять 1-е место в своей группе и выйти напрямую на чемпионат мира.

Якин собрал и упаковал 9,3 кг швейцарского шоколада. Матч Северной Ирландии и Италии продлился 93 минуты, с этим связан итоговый вес подарка. В коробку Якин положил записку с лаконичной надписью: «С благодарностью, Мурат».

Запись можно посмотреть в «твиттере» сборной Швейцарии.

Сборной Италии теперь предстоит сыграть в стыковых матчах. Итальянцы участвовали в стыках перед ЧМ-2018 и не смогли преодолеть квалификацию, уступив по сумме двух встреч Швеции.

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