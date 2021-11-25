Кэррик будет руководить «Манчестер Юнайтед» в матче с «Челси»

Исполняющий обязанности главного тренера «Манчестер Юнайтед» Майкл Кэррик будет руководить командой в матче 13-го тура АПЛ с «Челси», сообщает BBC. Ранее утверждалось, что «МЮ» ищет специалиста на должность тренера до конца сезона после увольнения Уле-Гуннара Сульшера. Но в любом случае Каррик будет руководить командой ещё как минимум один матч. Даже если «Манчестер Юнайтед» в ближайшее время договорится с кем-то из тренеров, он всё равно не начнёт работу до начала следующей недели.
40-летний Кэррик руководил действиями «Манчестер Юнайтед» во время матча 5-го тура Лиги чемпионов с «Вильярреалом». Встреча закончилась победой английского клуба со счётом 2:0.
Предполагается, что «Манчестер Юнайтед» хочет назначить главным тренером на постоянной основе наставника «ПСЖ» Маурисио Почеттино. Но это назначение вряд ли состоится до начала нового сезона.
Видеообзор матча «Уотфорд» — «Манчестер Юнайтед»:
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