Источник: «Манчестер Юнайтед» договорился с Рангником и ждёт ответа «Локомотива»

«Манчестер Юнайтед» достиг соглашения с руководителем по спорту и развитию московского «Локомотива» Ральфом Рангником. Об этом сообщает The Athletic.



По информации источника, он станет временным главным тренером клуба до конца сезона, после чего в течение двух лет будет работать в структуре клуба. Теперь «Манчестер Юнайтед» ждет решения «Локомотива», который должен дать согласие на уход специалиста.

«Локомотив» объявил о назначении Ральфа Рангника руководителем по спорту и развитию в июле 2021 года. Контракт Рангника с железнодорожниками рассчитан на три года. Немецкий специалист занимается широким спектром вопросов, включая стратегическое планирование и спортивное развитие, а также работу вертикали клубных команд, академии и подготовки резерва. Вместе с Рангником в клубе работает команда специалистов.