Канчельскис – о Рангнике в «МЮ»: кто бы отказался от такой работы? Каждый бы уехал

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис прокомментировал информацию, согласно которой директор по развитию «Локомотива» Ральф Рангник согласился возглавить «красных дьяволов» до конца сезона.
«Если Ральфа приглашают, то в Англии его знают и следили за его деятельностью. Это прекрасный вызов. Кто бы отказался поехать в «Юнайтед» работать? Каждый бы уехал. Нужно пожелать Рангнику удачи.
Негатив в адрес Рангника? В России очень много негатива в адрес иностранцев. Вспомним «Спартак» тот же. Давайте посмотрим правде в глаза, у иностранцев в России не получалось, зато в Европе у них всё было хорошо. У нас свой менталитет, они не могут подстроиться под наш стиль жизни», — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.
- 25 ноября 2021
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