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Кантона провозгласил себя новым главным тренером «Манчестер Юнайтед»

Кантона провозгласил себя новым главным тренером «Манчестер Юнайтед»
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Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Эрик Кантона опубликовал в «Инстаграме» ироничное видео, анонсируя свое назначение на пост наставника «манкунианцев».

«Привет, мои друзья. Хотел бы поделиться с Вами эксклюзивной информацией. Я – новый главный тренер «Манчестер Юнайтед». В скором времени Вы узнаете всех специалистов моего замечательного штаба. Увидимся», — сказал француз в коротком 15-секундном ролике.

Напомним, что Кантона выступал за «Красных дьяволов» в течение пяти лет. Сегодня стало известно, что «Манчестер Юнайтед» достиг соглашения с руководителем по спорту и развитию московского «Локомотива» Ральфом Рангником.

Он станет временным главным тренером клуба до конца сезона, после чего в течение двух лет будет работать в структуре клуба. Теперь «Манчестер Юнайтед» ждет решения «Локомотива», который должен дать согласие на уход специалиста.

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Источник: «Манчестер Юнайтед» договорился с Рангником и ждёт ответа «Локомотива»
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