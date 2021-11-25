Кантона провозгласил себя новым главным тренером «Манчестер Юнайтед»

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Эрик Кантона опубликовал в «Инстаграме» ироничное видео, анонсируя свое назначение на пост наставника «манкунианцев».

«Привет, мои друзья. Хотел бы поделиться с Вами эксклюзивной информацией. Я – новый главный тренер «Манчестер Юнайтед». В скором времени Вы узнаете всех специалистов моего замечательного штаба. Увидимся», — сказал француз в коротком 15-секундном ролике.

Напомним, что Кантона выступал за «Красных дьяволов» в течение пяти лет. Сегодня стало известно, что «Манчестер Юнайтед» достиг соглашения с руководителем по спорту и развитию московского «Локомотива» Ральфом Рангником.



Он станет временным главным тренером клуба до конца сезона, после чего в течение двух лет будет работать в структуре клуба. Теперь «Манчестер Юнайтед» ждет решения «Локомотива», который должен дать согласие на уход специалиста.