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«Какая-то подстава для клуба». Смородская – о возможном уходе Рангника в «МЮ» из «Локо»

«Какая-то подстава для клуба». Смородская – о возможном уходе Рангника в «МЮ» из «Локо»
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Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская поделилась мнением о информации, что «Манчестер Юнайтед» достиг соглашения с руководителем по спорту и развитию «железнодорожников» Ральфом Рангником.

«Рангник куда уже только не собирался… Но если он действительно уйдёт, то это какая-то подстава бедного «Локомотива», — сказала Смородская в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.

Сегодня стало известно, что «Манчестер Юнайтед» достиг соглашения с руководителем по спорту и развитию московского «Локомотива» Ральфом Рангником.

Он станет временным главным тренером клуба до конца сезона, после чего в течение двух лет будет работать в структуре клуба. Теперь «Манчестер Юнайтед» ждет решения «Локомотива», который должен дать согласие на уход специалиста.

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Источник: «Манчестер Юнайтед» договорился с Рангником и ждёт ответа «Локомотива»
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