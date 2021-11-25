Мещеряков отреагировал на новость о договорённости Рангника с «Манчестер Юнайтед»

Бывший председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков высказался об информации, согласно которой директор по спорту и развитию московского клуба Ральф Рангник договорился о переходе на пост главного тренера «Манчестер Юнайтед».



«Удивлён этой новости. Но это вопросы к тем, кто принимал это решение. Но я привык, что если у человека есть какие-то обязательства, то в России принято их выполнять, доводить всё до конца. Если, конечно, эти обязательства были. Но это очень удивительные новости», — сказал Мещеряков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.



«Локомотив» объявил о назначении Ральфа Рангника руководителем по спорту и развитию в июле 2021 года. Контракт Рангника с железнодорожниками рассчитан на три года. Немецкий специалист занимается широким спектром вопросов, включая стратегическое планирование и спортивное развитие, а также работу вертикали клубных команд, академии и подготовки резерва. Вместе с Рангником в клубе работает команда специалистов.