Дмитрий Аленичев: наверное, в ближайшее время вернуться в «Спартак» невозможно

Бывший главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев ответил на вопрос о возможном возвращении в московский клуб. Специалист признался, что был бы готов вновь порадовать с командой.
«Пошёл бы, если бы повторно пригласили? А почему нет? Сёмин сколько раз возвращался в «Локомотив»? Не вижу тут ничего такого.
Да, наверное, в ближайшее время это невозможно, поскольку клуб, как я понимаю, взял курс на иностранных тренеров. Но в будущем — всё возможно. Это в первую очередь зависит от меня. Сперва нужно вернуться, показать себя, доказать — и только потом можно будет рассуждать о возвращении в «Спартак». Углубляться в спартаковскую тему мне бы не хотелось, чтобы не создавать ненужную шумиху вокруг своего имени и клуба», — сказал Аленичев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.
- 26 ноября 2021
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