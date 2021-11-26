Аленичев: если Головин в таком состоянии — что про других говорить? Я в шоке

Бывший главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев высказался о выступлении сборной России в квалификации ЧМ-2022. Россияне в заключительном матче уступили хорватам со счётом 0:1 и не смогли завоевать прямую путёвку на турнир. По мнению Аленичева, команде не хватает лидеров.



«А где Головин? Этот футболист считается лидером нашей сборной, играет в топ-чемпионате. Я был в Сплите. Стоял на ногах два часа и недоумевал: «Саша, а ты что, не можешь ответственность на себя взять?» Прячется от мяча, не хочет проявить инициативу.



Вы представляете, какой сейчас уровень сборной, если лидеры приезжают в откровенно плохом состоянии? Мы спрашиваем с Карпина, критикуем его — а что, он сам может выйти на поле? Если Головин в таком состоянии — что про других говорить? Я понимаю, что-то может не получаться, но хотя бы стараться ты обязан. Я возвращался в шоке. Как можно приезжать в сборную — и так играть? У меня нет ответа», — сказал Аленичев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.