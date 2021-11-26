Аленичев оценил вероятность возвращения Дзюбы в сборную России

Бывший главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев поделился мнением о ситуации с форвардом «Зенита» Артёмом Дзюбой. Он в октябре был вызван в сборную России, но отказался, сославшись на плохую форму. В дальнейшем главный тренер сборной России Валерий Карпин не стал вызывать его в команду. Ранее у них возник конфликт, когда они оба были в «Спартаке».
«Как бы Артёма ни ругали, он доказывает. Да, в начале сезона у него была серия, когда он не забивал и даже не выходил в стартовом составе, но его высказывание «я не готов» можно было трактовать как «я не хочу играть за сборную». Как я понимаю, они с Карпиным или встречались, или разговаривали по телефону. Возможно, прежние конфликты или разногласия не дают им переступить через себя и сказать: «Давай то, что было вчера, оставим в прошлом. Это не интересы Валеры и Артёма — интересы сборной». Они взрослые люди и должны найти компромисс. Собрались, сыграли, разошлись. Не исключаю, что в марте Артём будет приглашён в сборную и, более того, сыграет в основном составе. Не исключаю. Потому что опыт и мастерство Дзюбы отрицать нельзя.
Пойдёт ли на это Карпин? Я думаю, что компромисс будет найден», — сказал Аленичев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.
- 26 ноября 2021
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