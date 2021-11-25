«Локомотив» и «Лацио» объявили стартовые составы на матч Лиги Европы

В матче 5-го тура группового этапа Лиги Европы УЕФА московский «Локомотив» встретится с римским «Лацио». Игра пройдёт сегодня, 25 ноября, на стадионе «РЖД Арена» в Москве (Россия). Стартовый свисток — в 20:45 мск.
Команды объявили стартовые составы на матч Лиги Европы:
«Локомотив»: Худяков, Ненахов, Едвай, Мурило, Рыбусь, Марадишвили, Баринов, Бека-Бека, Рыбчинский, Лисакович, Камано.
«Лацио»: Стракоша, Ачерби, Луис Фелипе, Хиль, Хюсай, Башич, Альберто, Лейва, Андерсон, Цаканьи, Иммобиле.
Напомним, на данный момент «Локомотив» занимает последнее, четвёртое место в турнирной таблице своей группы. На счету железнодорожников всего два очка в четырёх матчах. На первом месте идёт турецкий «Галатасарай» (9). Второе место у «Лацио» (5). Третье — у «Марселя» (4).
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Локомотив» — «Лацио».
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