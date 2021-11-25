Рангник отклонил первое предложение «Манчестер Юнайтед», но принял улучшенные условия

Руководитель по спорту и развитию «Локомотива» Ральф Рангник не сразу согласился стать временным тренером «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщает Manchester Evening News.



По информации источника, немецкий специалист отклонил первое предложение «Манчестер Юнайтед». Затем клуб улучшил условия соглашения, которое Ральф принял.



«Локомотив» объявил о назначении Ральфа Рангника руководителем по спорту и развитию в июле 2021 года. Его контракт с железнодорожниками рассчитан на три года. Немецкий специалист занимается широким спектром вопросов, включая стратегическое планирование и спортивное развитие, а также работу вертикали клубных команд, академии и подготовки резерва. Вместе с Рангником в клубе работает команда специалистов.

«Манчестер Юнайтед» разгромно проиграл «Уотфорду»