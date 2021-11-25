«Барселона» потеряла Педри до конца 2021 года

«Барселона» столкнулась с очередной кадровой потерей. Полузащитник Педри, который ранее получил приз Golden Boy, который вручают лучшему молодому игроку Европы, выбыл до конца 2021 года, сообщает Sport.es.



По данным источника, мышычные проблемы не позволят Педри сыграть до конца 2021 года. В нынешнем сезоне он принял участие лишь в двух матчах команды в Примере.



По ходу нынешнего сезона «Барселона» уже столкнулась с серьёзными кадровыми проблемами из-за травм. Хави, сменивший на посту главного тренера каталонцев Рональда Кумана, после своего назначения освободил от должности главу медицинского штаба «Барсы». Сообщалось, что игроки винят медицинский персонал в частых травмах и слишком долгом восстановлении.

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