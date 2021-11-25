Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола оценил победу над «Пари Сен-Жермен» в матче Лиги чемпионов (2:1).

«Я доволен игрой. Внутри коллектива мы довольно хорошо знаем друг друга. Игроки понимают, что должны делать, каждый выполняет свою функцию на поле. Они достаточно умны. Зинченко не так много играл на позиции, на которой он был вчера, но он выходит на ней в сборной Украины. Мы действительно хорошо сыграли, мы здорово играем. Люди получают удовольствие от нашего футбола, а мы наслаждаемся, играя. Надеюсь, так будет продолжаться как можно дольше», – цитирует Гвардиолу Sky Sports.

После пяти туров «Манчестер Сити» занимает первое место в турнирной таблице группы А. «Горожане» имеют в своём активе 12 очков. «ПСЖ» (8) располагается на втором месте.