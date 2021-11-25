Экс-директор «Локомотива» Киричек: интересно, как Рангник уживётся с Роналду

Бывший директор «Локомотива» Алексей Киричек поделился мнением о возможном переходе руководителя по спорту и развитию московского клуба Ральфа Рангника в «Манчестер Юнайтед». Ранее сообщалось, что немец возглавит команду.



«Если это состоится, то очень интересно. Человеку 63 года, большую карьеру закончил, начал консультировать. А тут надо идти в Англию. Понятно, что в Манчестере способны заплатить ему столько, сколько Рангнику положил «Локомотив».



Англия всегда манит. Это у всех есть внутри. Клопп там, Тухель там. Будет очень интересно за ним наблюдать. Ему надо будет менять философию, но у Ральфа в раздевалке будет звезда, которая сломала карьеру Сульшера. Речь о Роналду, конечно. Интересно, как они будут уживаться. Захотелось попробовать, самому себе что-то доказать.



Вероятно, «МЮ» никого не нашли лучше, решили пойти по пути «Челси», когда они пригласили Хиддинка. За эти полгода они ничего не потеряют. А потом выберут нового тренера, либо снова договорятся с Ральфом. Правда, я не могу представить, что Рангник ещё и «Локо» будет консультировать. На два фронта он не сможет работать, это странно. Очень удивлюсь, если после назначения в Англию, «Локо» будет уверять, что Рангник остаётся в клубе. Интересно посмотреть, есть ли неустойка в контракте Рангника с московским клубом, как в случае контракта с Николичем. Инвестиции то в него были вложены очень серьёзные», — сказа Киричек в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

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