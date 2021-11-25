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«Все будет хорошо». В Локомотиве отреагировали на информацию об уходе Рангника в «МЮ»

«Все будет хорошо». В Локомотиве отреагировали на информацию об уходе Рангника в «МЮ»
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Председатель совета директоров «Локомотива» Александр Плутник ответил на вопрос о возможном уходе руководителя по спорту и развитию клуба Ральфа Рангника в «Манчестер Юнайтед». Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» согласовал назначение Рангника на пост главного тренера до конца сезона.

«Всё после матча. Опасения, что стратегия не будет реализована в случае ухода Рангника? Всё будет хорошо», — сказал Плутник в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

«Локомотив» объявил о назначении Ральфа Рангника руководителем по спорту и развитию в июле 2021 года. Контракт Рангника с железнодорожниками рассчитан на три года. Немецкий специалист занимается широким спектром вопросов, включая стратегическое планирование и спортивное развитие, а также работу вертикали клубных команд, академии и подготовки резерва. Вместе с Рангником в клубе работает команда специалистов.

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