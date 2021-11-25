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Женская сборная России по футболу разгромила Азербайджан в квалификации ЧМ

Женская сборная России по футболу разгромила Азербайджан в квалификации ЧМ
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Сегодня, 25 ноября, в Баку (Азербайджан) состоялся матч отборочного раунда чемпионата мира 2023 года среди женских команд, в котором Россия нанесла Азербайджану разгромное поражение со счетом 4:0.

Голами в составе российской сборной отметились Марина Федорова, Алсу Абдуллина, Алена Андреева и Маргарита Черномырдина.

Отметим, что подопечные Юрия Красножана выиграли свой пятый матч кряду в отборочном турнире и располагаются на втором месте в турнирной таблице группы E, набрав 15 очков. Азербайджан идет шестым. Команда не набрала ни одного очка в текущей квалификации.

30 ноября Россия сыграет в гостях против Дании, а Азербайджан в тот же день на своем поле примет Черногорию.

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