Женская сборная России по футболу разгромила Азербайджан в квалификации ЧМ

Сегодня, 25 ноября, в Баку (Азербайджан) состоялся матч отборочного раунда чемпионата мира 2023 года среди женских команд, в котором Россия нанесла Азербайджану разгромное поражение со счетом 4:0.

Голами в составе российской сборной отметились Марина Федорова, Алсу Абдуллина, Алена Андреева и Маргарита Черномырдина.



Отметим, что подопечные Юрия Красножана выиграли свой пятый матч кряду в отборочном турнире и располагаются на втором месте в турнирной таблице группы E, набрав 15 очков. Азербайджан идет шестым. Команда не набрала ни одного очка в текущей квалификации.



30 ноября Россия сыграет в гостях против Дании, а Азербайджан в тот же день на своем поле примет Черногорию.