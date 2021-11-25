Райола: наверное, не будет ничего хорошего, если Холанд сменит клуб

Агент нападающего дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда Мино Райола высказался о будущем футболиста.



«Сейчас я не могу сказать о переходе Эрлинга ничего конкретного. Речь, безусловно, идёт про зимнее трансферное окно. О трансферах говорить я не стану, ещё слишком рано. Холанд любит Испанию, особенно свой дом здесь. Пока слишком рано обсуждать, где он будет играть в следующем сезоне. Наверное, не будет ничего хорошего, если он сменит клуб», – цитирует агента Cuatro.

В настоящее время форвард восстанавливается после травмы. Он уже не выйдет на поле до конца 2021 года. Ранее главный тренер «Боруссии» Марко Розе предположил, что Холанд может пропустить несколько недель. Но, по всей видимости, норвежец получил более серьёзное повреждение.



После перехода в «Боруссию» Холанд провёл в Бундеслиге 49 матчей и забил 49 мячей. В нынешнем сезоне он в 10 матчах во всех турнирах забил 13 мячей.