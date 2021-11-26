«Отпустите, здесь я могу деградировать». Аленичев рассказал о разговоре с Романцевым

Бывший полузащитник «Спартака» Дмитрий Аленичев рассказал о разговоре с экс-наставником команды Олегом Романцевым. Аленичев попросил отпустить его, чтобы он смог попробовать свои силы в Европе.



«Я бы не сказал, что мы здесь получали копейки. Совсем уж прибедняться тоже не надо — нормально зарабатывали. За полгода можно было заработать на машину. Я не скрываю: в Италию уехал на контракт в пять раз больше, чем был в «Спартаке». Но я посчитал, что в России у меня уже нет мотивации. Три раза выиграл чемпионат, дважды — Кубок, признавался лучшим футболистом. Да, я мог бы ещё два-три раза выиграть чемпионат и Кубок, но мне это уже было неинтересно. В 25 с половиной лет я понял: если останусь в России — остановлюсь в росте. В 1998-м Олег Иванович Романцев публично заявил: в этом году никто из «Спартака» не уедет. Но когда поступило предложение «Ромы», я нашёл в себе силы пойти к Иванычу и по-мужски попросил: «Отпустите, здесь я могу деградировать».



Романцев отнёсся с пониманием: «Конечно, Дима. Это твой путь». И я уехал. В «Роме» были собраны чемпионы мира, Европы и игроки сборной Италии — как можно было не попробовать себя в такой команде? Это было бы просто неправильно. Я бы туда пешком пошёл. А сейчас что творится?» — сказал Аленичев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.