«Манчестер Юнайтед» поддержит ЛГБТ-сообщество в играх с «Челси» и «Арсеналом»

Английский «Манчестер Юнайтед» поддержит представителей ЛГБТ-сообщества перед и во время матчей английской Премьер-лиги с «Челси» и «Арсеналом». Об этом сообщается на официальном сайте клуба.
Капитаны всех трех команд на время игр друг с другом наденут повязки с радужными цветами, являющиеся символами ЛГБТ-сообщества. Сообщения со словами поддержки будут размещены на стадионах и на предматчевых программках. Во время игры с «Арсеналом» на трибуне «Олд Траффорд», названной в честь Алекса Фергюсона, будет размещен баннер ЛГБТ-объединения фанатов «манкунианцев».
Ранее стало известно, что исполняющий обязанности главного тренера «Манчестер Юнайтед» Майкл Кэррик будет руководить командой в матче 13-го тура АПЛ с «Челси».
«Манчестер Юнайтед» разгромно проиграл «Уотфорду»
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