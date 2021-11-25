Тьяго — автор лучшего гола недели в Лиге чемпионов. Феноменальная траектория полёта мяча

Пресс-служба Лиги чемпионов назвала лучший гол недели. Им был признан точный удар полузащитника «Ливерпуля» Тьяго Алькантары в матче 5-го тура Лиги чемпионов с «Порту» (2:0).



Алькантара здорово подстроился под отскок после штрафного, а затем мощно пробил в дальний угол. Мяч полетел по необычной траектории и влетел в ворота.

Видео можно посмотреть в «твиттере» УЕФА. Права на видео принадлежат УЕФА.

«Ливерпуль» одержал уже пятую победу подряд в Лиге чемпионов. После пяти туров «Ливерпуль» возглавляет турнирную таблицу группы D. «Порту» с пятью очками занимает второе место. По четыре очка имеют в своём активе «Атлетико» и «Милан», однако итальянцы находятся выше за счёт разницы забитых и пропущенных мячей.