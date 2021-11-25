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«Локомотив — «Лацио»: Иммобиле открыл счёт в матче с пенальти

«Локомотив — «Лацио»: Иммобиле открыл счёт в матче с пенальти
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В данный момент в матче 5-го тура группового этапа Лиги Европы УЕФА московский «Локомотив» встречается с римским «Лацио».

На 56-й минуте Чиро Иммобиле уверенным ударом с 11-метровой отметки развёл вратаря и мяч по разным углам, открыв счёт в матче.

В основном составе московской команды на поле вышел голкипер Даниил Худяков. В 17 лет и 10 месяцев он стал самым молодым российским вратарем, сыгравшим в основной части еврокубкового турнира. Худяков побил рекорд Игоря Акинфеева, впервые выступившего за ЦСКА в Лиге чемпионов в 18 лет и 5 месяцев.

Напомним, на данный момент «Локомотив» занимает последнее, четвёртое место в турнирной таблице своей группы. На счету железнодорожников всего два очка в четырёх матчах. На первом месте идёт турецкий «Галатасарай» (9). Второе место у «Лацио» (5). Третье — у «Марселя» (4).

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Локомотив» — «Лацио».

Лига Европы. Группа E. 5-й тур
25 ноября 2021, четверг. 20:45 МСК
Локомотив М
Москва, Россия
2-й тайм
0 : 2
Лацио
Рим, Италия
0:1 Иммобиле – 56' (пен)   0:2 Иммобиле – 63' (пен)
Комментарии
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