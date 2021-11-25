«Локомотив» разгромно проиграл «Лацио» в матче Лиги Европы

Сегодня, 25 ноября, в матче 5-го тура группового этапа Лиги Европы УЕФА московский «Локомотив» встречался с римским «Лацио». Противостояние завершилось со счётом 3:0 в пользу итальянского клуба.
На 56-й минуте Чиро Иммобиле уверенным ударом с 11-метровой отметки развёл вратаря и мяч по разным углам, открыв счёт в матче. На 63-й минуте Чиро Иммобиле реализовал второй пенальти в матче. Нападающий пробил в штангу, от которой мяч влетел в сетку ворот. На 87-й минуте Педро Родригес подобрал мяч у штрафной, на замахе легко убрал Виталия Лисаковича и с левой пробил точно под дальнюю штангу, установив итоговый счёт в матче — 3:0.
В основном составе московской команды на поле вышел голкипер Даниил Худяков. В 17 лет и 10 месяцев он стал самым молодым российским вратарем, сыгравшим в основной части еврокубкового турнира. Худяков побил рекорд Игоря Акинфеева, впервые выступившего за ЦСКА в Лиге чемпионов в 18 лет и 5 месяцев.
Напомним, на данный момент «Локомотив» занимает последнее, четвёртое место в турнирной таблице своей группы. На счету железнодорожников всего два очка в четырёх матчах. На первом месте идёт турецкий «Галатасарай» (12). Второе место у «Лацио» (8). Третье — у «Марселя» (4).
«Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию матча «Локомотив» — «Лацио».
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