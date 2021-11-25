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«Байер» обыграл «Селтик» в Лиге Европы, Лунёв остался в запасе

«Байер» обыграл «Селтик» в Лиге Европы, Лунёв остался в запасе
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В Леверкузене на стадионе «Бай-Арена» завершился матч 5-го тура Лиги Европы. «Байер» принимал «Селтик». Матч закончился со счётом 3:2.

На 16-й минуте хозяев вперёд вывел Роберт Андрих. Гости отыгрались в концовке первого тайма, 11-метровый удар реализовал Йосип Юранович. В начале второго тайма Жоау Филипе забил второй мяч «Селтика», но в концовке «Байер» переломил ход встречи. На 82-й минуте Андрих оформил дубль, а на 87-й минуте Мусса Диаби забил победный мяч.

Российский голкипер «Байера» Андрей Лунёв начал матч в запасе и так не появился на поле.

«Байер» набрал 13 очков и гарантировал себе выход в плей-офф турнира. «Селтик» занимает 3-е место, набрав шесть очков. Шотландский клуб лишился шансов на выход в плей-офф.

Лига Европы. Группа G. 5-й тур
25 ноября 2021, четверг. 20:45 МСК
Байер
Леверкузен, Германия
Окончен
3 : 2
Селтик
Глазго, Шотландия
1:0 Андрих – 16'   1:1 Юранович – 40' (пен)   1:2 Филипе – 56'   2:2 Андрих – 82'   3:2 Диаби – 87'
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