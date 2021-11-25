«Галатасарай» обыграл «Марсель» и остался на первом месте в группе Лиги Европы

Сегодня, 25 ноября, «Галатасарай» принимал на своём поле «Марсель» в матче 5-го тура группового этапа Лиги Европы УЕФА сезона-2021/2022. Встреча прошла на стадионе «Тюрк Телеком — Али Сами Йен» в Стамбуле (Турция). Противостояние завершилось со счётом 3:1 в пользу хозяев.



На 12-й минуте Александру Чикылдэу открыл счёт в игре. Чикылдэу открылся в штрафной соперника под обратную передачу партнёра и ударом в касание поразил дальний нижний угол ворот. На 30-й минуте игрок французского клуба Дуе Чалета-Цар отправил мяч в свои ворота. На 64-й минуте Софьян Фегули отправил мяч в сетку ворот соперника. На 68-й минуте Аркадиуш Милик ответил голом после добивания с пенальти. Затем голом отличился Райан Бабель, а Аркадиуш Милик на 85-й минуте оформил дубль, установив итоговый счёт в матче — 4:2.



«Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию матча «Галатасарай» — «Марсель».

Напомним, на данный момент «Локомотив» занимает последнее, четвёртое место в турнирной таблице своей группы. На счету «железнодорожников» всего два очка в четырёх матчах. На первом месте идёт турецкий «Галатасарай» (12). Второе место у «Лацио» (8). Третье — у «Марселя» (4).