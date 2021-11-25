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«Тоттенхэм» в Лиге конференций проиграл «Муре», идущей на 5-м месте в чемпионате Словении

«Тоттенхэм» в Лиге конференций проиграл «Муре», идущей на 5-м месте в чемпионате Словении
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Сегодня, 25 ноября, в рамках Лиги конференций завершался ряд матчей.

В одном из них «Тоттенхэм» под руководством Антонио Конте со счётом 2:1 проиграл «Муре», идущей на пятом месте в чемпионате Словении. Забитым мячом в составе лондонцев отметился Гарри Кейн.

Лига конференций. Группа G. 5-й тур
25 ноября 2021, четверг. 20:45 МСК
Мура
Мурска-Собота, Словения
Окончен
2 : 1
Тоттенхэм Хотспур
Лондон, Англия
1:0 Хорват – 11'   1:1 Кейн – 72'   2:1 Мароша – 90+4'
Удаления: нет / Сесеньон – 31'

В другом матче финляндский ХИК минимально обыграл армянский «Алашкерт».

Лига конференций. Группа A. 5-й тур
25 ноября 2021, четверг. 20:45 МСК
ХИК
Хельсинки, Финляндия
Окончен
1 : 0
Алашкерт
Мартуни, Армения
1:0 Танака – 48'

В другой игре азербайджанский «Карабах» и киприотская «Омония» не выявили победителя, сыграв со счётом 2:2.

Лига конференций. Группа H. 5-й тур
25 ноября 2021, четверг. 20:45 МСК
Карабах
Агдам, Азербайджан
Окончен
2 : 2
Омония
Никосия, Кипр
0:1 Дюриш – 43' (пен)   1:1 Псалтис – 49' (автогол)   2:1 Андраде – 88'   2:2 Гомес – 90'
Удаления: нет / Кику – 66'

Словацкий «Слован» и греческий ПАОК не забили голов.

Лига конференций. Группа F. 5-й тур
25 ноября 2021, четверг. 20:45 МСК
Слован Бр
Братислава, Словакия
Окончен
0 : 0
ПАОК
Салоники, Греция

Берлинский «Унион» минимально переиграл хайфийский «Маккаби».

Лига конференций. Группа E. 5-й тур
25 ноября 2021, четверг. 20:45 МСК
Маккаби Х
Хайфа, Израиль
Окончен
0 : 1
Унион
Берлин, Германия
0:1 Рюэрсон – 66'

Датский «Копенгаген» разгромил гибралтарский «Линкольн» со счётом 4:0.

Лига конференций. Группа F. 5-й тур
25 ноября 2021, четверг. 20:45 МСК
Линкольн
Гибралтар, Гибралтар
Окончен
0 : 4
Копенгаген
Копенгаген, Дания
0:1 Йоуханнессон – 5'   0:2 Лерагер – 7'   0:3 Вик – 63'   0:4 Хёйлунн – 73'

«Ренн» и «Витесс» забили 6 голов, но не смогли выявить победителя.

Лига конференций. Группа G. 5-й тур
25 ноября 2021, четверг. 20:45 МСК
Ренн
Ренн, Франция
Окончен
3 : 3
Витесс
Арнем, Нидерланды
1:0 Лаборде – 9'   2:0 Лаборде – 39'   2:1 Хёйсман – 43'   3:1 Лаборде – 69'   3:2 Бёйтинк – 75'   3:3 Опенда – 90'

Матч между «Славией» и «Фейеноордом» также завершился вничью — 2:2.

Лига конференций. Группа E. 5-й тур
25 ноября 2021, четверг. 20:45 МСК
Славия П
Прага, Чехия
Окончен
2 : 2
Фейеноорд
Роттердам, Нидерланды
1:0 Олайинка – 12'   1:1 Дессерс – 31'   2:1 Кухта – 66'   2:2 Дессерс – 90+3'
Удаления: нет / Тиль – 37'
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