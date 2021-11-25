«Тоттенхэм» в Лиге конференций проиграл «Муре», идущей на 5-м месте в чемпионате Словении

Сегодня, 25 ноября, в рамках Лиги конференций завершался ряд матчей.

В одном из них «Тоттенхэм» под руководством Антонио Конте со счётом 2:1 проиграл «Муре», идущей на пятом месте в чемпионате Словении. Забитым мячом в составе лондонцев отметился Гарри Кейн.

В другом матче финляндский ХИК минимально обыграл армянский «Алашкерт».

В другой игре азербайджанский «Карабах» и киприотская «Омония» не выявили победителя, сыграв со счётом 2:2.

Словацкий «Слован» и греческий ПАОК не забили голов.

Берлинский «Унион» минимально переиграл хайфийский «Маккаби».

Датский «Копенгаген» разгромил гибралтарский «Линкольн» со счётом 4:0.

«Ренн» и «Витесс» забили 6 голов, но не смогли выявить победителя.

Матч между «Славией» и «Фейеноордом» также завершился вничью — 2:2.