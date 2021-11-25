«Локомотив» лишился шансов выйти в плей-офф Лиги Европы
Поделиться
Московский «Локомотив» за тур до конца группового этапа Лиги Европы лишился шансов на выход в плей-офф турнира. Москвичи в пятом туре потерпели поражение в домашнем матче с «Лацио». Встреча закончилась со счетом 3:0 в пользу гостей.
После этого поражения «Локомотив» остался на последнем месте в турнирной таблице группы E, набрав два очка. Третье место в группе занимает «Марсель», набравший четыре очка. «Лацио» после победы остался на втором месте, у римлян восемь очков. Возглавляет турнирную таблицу «Галатасарай» (11).
При этом «Локомотив» может продолжить выступление в Лиге конференций. Для этого москвичам в заключительном матче группового этапа нужно обыграть «Марсель». Эта встреча состоится 9 декабря в Марселе (Франция).
Новость по теме«Локомотив» разгромно проиграл «Лацио» в матче Лиги Европы
Комментарии
- 25 ноября 2021
-
23:55
-
23:47
-
23:38
-
23:34
-
23:31
-
23:28
-
23:28
-
23:25
-
23:16
-
23:08
-
23:06
-
23:02
-
22:49
-
22:46
-
22:43
-
22:39
-
22:39
-
22:37
-
22:07
-
22:01
-
22:00
-
21:56
-
21:33
-
21:21
-
21:13
-
21:11
-
21:05
-
20:45
-
20:44
-
20:39
-
20:37
-
20:28
-
20:14
-
20:08
-
20:03
Партнерский контент