«Локомотив» продлил серию без побед в еврокубках до 16 матчей

В Москве (Россия) на стадионе «РЖД Арена» сегодня, в четверг, 25 ноября, состоялся матч пятого тура групповой стадии Лиги Европы УЕФА сезона-2021/2022, в котором московский «Локомотив» на своём поле проиграл итальянскому «Лацио» со счётом 3:0.
Таким образом, железнодорожники продлили неудачную серию без побед в еврокубковых матчах до 16 встреч.
Предыдущие два сезона «Локомотив» выступал в Лиге чемпионов. Последнюю победу в еврокубках московская команда одержала в сентябре 2019 года. Тогда на выезде со счётом 2:1 был обыгран «Байер».
В Российской Премьер-Лиге команда Маркуса Гисдоля занимает 4-е место. Красно-зелёные набрали 25 очков в 15 играх национального первенства. Ближайший матч московский клуб проведёт 29 ноября. В качестве соперника выступит тульский «Арсенал».
- 25 ноября 2021
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