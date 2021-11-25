Баринов: в первый раз вижу, чтобы такие пенальти ставили

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов прокомментировал поражение от «Лацио» в Лиге Европы (3:0).
«Не могу сказать, почему проиграли 0:3. Первый тайм был идеальный. Только пара стандартов у наших ворот, а так особо ничего опасного не было. Наверное, каждый игрок полностью выполнял установку. А во втором, может, кому-то сил не хватило. Я в первый раз вижу, чтобы такие пенальти ставили, когда я сфолил. Я играю в мяч, но… Блин (произнёс более грубое слово. — Прим. «Чемпионата»)! Ой, извините.
Потом мне никак не убрать ногу. Я выбиваю мяч вместе с ногой. Мне за это дают жёлтую карточку, я пропускаю игру с «Марселем», и нам ещё за это ставят пенальти. Я не знаю. Первый раз такое вижу. Судья так и объяснил, что сначала я играю в мяч, а потом в ногу. Я ещё со своим английским, конечно, ничего не мог ему сказать», — сказал Баринов в эфире «Матч Премьер».
- 25 ноября 2021
-
23:55
-
23:47
-
23:38
-
23:34
-
23:31
-
23:28
-
23:28
-
23:25
-
23:16
-
23:08
-
23:06
-
23:02
-
22:49
-
22:46
-
22:43
-
22:39
-
22:39
-
22:37
-
22:07
-
22:01
-
22:00
-
21:56
-
21:33
-
21:21
-
21:13
-
21:11
-
21:05
-
20:45
-
20:44
-
20:39
-
20:37
-
20:28
-
20:14
-
20:08
-
20:03