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Баринов: в первый раз вижу, чтобы такие пенальти ставили

Баринов: в первый раз вижу, чтобы такие пенальти ставили
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Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов прокомментировал поражение от «Лацио» в Лиге Европы (3:0).

«Не могу сказать, почему проиграли 0:3. Первый тайм был идеальный. Только пара стандартов у наших ворот, а так особо ничего опасного не было. Наверное, каждый игрок полностью выполнял установку. А во втором, может, кому-то сил не хватило. Я в первый раз вижу, чтобы такие пенальти ставили, когда я сфолил. Я играю в мяч, но… Блин (произнёс более грубое слово. — Прим. «Чемпионата»)! Ой, извините.

Потом мне никак не убрать ногу. Я выбиваю мяч вместе с ногой. Мне за это дают жёлтую карточку, я пропускаю игру с «Марселем», и нам ещё за это ставят пенальти. Я не знаю. Первый раз такое вижу. Судья так и объяснил, что сначала я играю в мяч, а потом в ногу. Я ещё со своим английским, конечно, ничего не мог ему сказать», — сказал Баринов в эфире «Матч Премьер».

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